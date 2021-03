Kommentar Unsere Woche : Schwimmbad: keine halben Sachen

Dirk Möwius ist der Lokalchef der Rheinischen Post Redaktion in Geldern.

Meinung Ein Anbau am veralteten Parkbad in Geldern mcht wenig Sinn, meint Dirk Möwius in seinem Kommentar „Unsere Woche“. Aber der Weg zu einem Neubau ist nicht einfach und kostet zudem viel Zeit.

Corona ist nicht an allem schuld. Zwar wirft die Pandemie wegen der Sperrung der Bäder auch den Schwimmunterricht in Geldern zurück, aber es gibt auch ein grundsätzliches Problem, warum unsere Kinder möglicherweise nicht mehr (früh genug) das Schwimmen lernen können. Das Parkbad wurde in den 60er Jahren gebaut und letztmals in den 90er Jahren umfassend saniert und ausgebaut. Da braucht man kein Experte zu ein, um zu ahnen, dass es bei vielen Themen wie der Energietechnik oder der Barrierefreiheit nicht up-to-date ist. Nun verschärft die Lage sich noch, weil das Schwimmbecken des Kreises Kleve an der Don-Bosco-Schule saniert wird.

Die Faktenlage ist klar, und dennoch wird man das Problem nicht kurzfristig lösen können. Ein Anbau an das veraltete Parkbad macht nicht wirklich Sinn. Man braucht den großen Wurf und ein neues, zeitgemäßes Schwimmbad mit Lehrschwimmbecken. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern die immer älter werdende Gesellschaft insgesamt. Doch was vor zwei Jahren angesichts der guten Kassenlage in Geldern noch leichter in die Wege zu leiten gewesen wäre, sieht bei und nach Corona natürlich anders aus. Trotzdem heißt die Aufgabe für Politik und Verwaltung wie für die beteiligten Vereine, nach Lösungen und gern auch nach Förderprogrammen suchen. Wenn jetzt der gesamte „Campus“, also das große Gebiet der beiden Gymnasien, bis zur Sporthalle überplant wird, kann das Schwimmbad miteinbezogen werden. Das hilft der aktuellen Kinder-Generation nicht, aber wer in den nächsten Jahren auf die Welt kommt, könnte dann im neuen Parkbad seine ersten Schwimmzüge machen.

