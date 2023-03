Kommentar Unsere Woche Personalmangel trifft uns alle

Das tut weh – Norbert Schreurs schließt sein gut gehendes Restaurant „Pfanne“ an Straelens Markt, um sich mit seinem Team auf den Standort Zum Paradies in Auwel-Holt zu konzentrieren. Nur noch für Events ist die Pfanne zu mieten. Ein nachvollziehbarerer Schritt, aber einer, der uns alle trifft, auch wenn wir nie in Straelen essen gehen. Denn wir erleben es überall. Zusätzliche Ruhetage – nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in Handwerk und Handel – eingeschränkte (Küchen)-Zeiten, Betriebsurlaube. Es fehlen Mitarbeiter in allen Bereichen, on qualifiziert oder Aushilfe. Für uns alle wird das Angebot kleiner, und dabei geht es nicht nur um Essen und Trinken. Wenn Unternehmen gewinnbringende Aufträge ablehnen, weil ihnen die Mitarbeiter dafür fehlen, ist das ein grundsätzliches Problem unserer Wirtschaft und Gesellschaft.