Kommentar zum Niersexpress : Ein Schlag ins Gesicht der Pendler

Pendler stehen am Bahnhof in Kempen.

Geldern Bahn und NWB haben eine Grundvoraussetzung nicht erfüllt: Die Pendler frühzeitig und umfassend über die viermonatige Baustelle zu informieren.

Den leiderprobten Niersexpress-Pendler kann nicht mehr viel schocken. Dieses Mal ist es eine viermonatige Baustelle in Düsseldorf-Bilk, die den Kreis Kleve von Düsseldorf abschneidet.

Dass die Bahn in Bilk baut, ist nicht zu kritisieren. Jede Investition ins Streckennetz ist eine gute. Auch wenn dies – vorübergehende – Einschränkungen für Pendler zur Folge hat. Bahn und Nordwestbahn (NWB) haben aber eine Grundvoraussetzung nicht erfüllt: die Pendler frühzeitig und umfassend zu informieren.

Wer zur Hauptverkehrszeit aus Kleve in Richtung Düsseldorf fahren muss, hat schließlich keine wirkliche Alternative. Entweder er fährt mit dem Niersexpress oder er steht auf der A57 im Stau. Das Auto stehen lässt aber nur der, der weiß, dass er durch den ÖPNV einen (zeitlichen) Vorteil hat. Und gerade den bietet der RE10 nicht.

Dass sich daran spürbar etwas verändert, ist aktuell nicht zu sehen. Das ist das Schlimme an der RE10-Thematik. Und lässt einen in Zeiten, in denen der Umweltschutz jegliche Debatte übertrumpft, ratlos zurück.