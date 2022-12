Kommentar Unsere Woche Streckenöffnung als Desaster

Mancher hatte befürchtet, dass es schlimm wird. Es kam schlimmer. Der Start der Zugstrecke nach monatelanger Sperrung wurde zu einem Desaster. Von Tag eins an streikte die hochgelobte Technik. Stellwerke fielen aus, Bahnübergänge funktionierten nicht, Züge fielen aus, es gab Verspätungen. Die Bahn spricht von „Kinderkarnkheiten“, von Problemen, die es eben immer gibt, wenn eine neue Technik den Betrieb aufnimmt. Das ist sicher richtig. Richtig ist aber auch, dass die Strecke vorher im Probebetrieb getestet wurde. Spätestens da hätte auffallen müssen, dass der Niersexpress an einigen Stellen nur langsam fahren kann. Das sei bei neuen Strecken so vorgeschrieben, sagt die Deutsche Bahn. Wenn das also vorgeschrieben ist, hätte das von Anfang an auch in die Planungen einfließen müssen. Die Verantwortlichen hätten offen kommunizieren müssen, dass es in der ersten Zeit deswegen zu Verspätungen kommen wird. Statt dessen meldete die Bahn „Modernisierung im Rekordtempo: Digitalisierte Stellwerke zwischen Kleve und Kempen erfolgreich in Betrieb gegangen“. Dass die Fahrgäste dann nur noch den Kopf schütteln, ist verständlich.