Kommentar Unsere Woche Schade für Sevelens Kinder – und für ganz Issum

Es läuft gerade nicht rund in Issum. Erst der Ärger um das Neubaugebiet in Sevelen, das nun (bis jetzt zumindest) nicht verwirklicht werden kann, dann die Schocknachrichten aus der Diebels-Brauerei. Und nun noch das Aus für die neue Grundschule in Sevelen. Eine schlechte Nachricht, weil das bedeutet, das auch zukünftige Jahrgänge den weiten Weg zur Grundschule in Issum in Kauf nehmen müssen. Das ist weder Kindgerecht noch dient es dem Klimaschutz. Aber zugleich platzt auch der ganze ausgeklügelte Issumer Masterplan.