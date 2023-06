Kommentar „Unsere Woche“ Herkules-Aufgabe für Rainer Niersmann

Ob das Kind nun Eigenbetrieb oder GmbH heißt, ein Verein oder eine Abteilung der Stadtverwaltung ist, ob es im Rathaus oder in der Innenstadt sein Büro hat, ist am Ende nicht entscheidend. Auf die handelnden Personen kommt es an, will man in Geldern auch in Zukunft mit guten Veranstaltungen glänzen. Und die Mischung aus dem, was der Werbering nun seit über 50 Jahren auf die Beine stellt, was die Stadt dazu beisteuert und auch noch die eine oder andere Agentur, ist schon enorm. Das will gestemmt werden. Insofern ist wichtig, dass nun klar ist, wer in Zukunft in Sachen Stadtmarketing in Geldern die Fäden in Händen halten soll: Rainer Niersmann.