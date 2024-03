Kapellens Weg zum Bürgerzentrum Wenn ein Dorf zusammenhält

Dieser Ausflug in die Bundeshauptstadt hat sich gelohnt. In Berlin übergab Bundesbauministerin Klara Geywitz den Vertretern der Bürgerstiftung Kapellen den Förderbescheid für das neue barrierefreie Bürgerzentrum. Mit den gut 1,1 Millionen Euro Zuschuss steht dem Abriss des Drei-Kronen-Hofs und dem ambitionierten Neubau nichts mehr im Wege. Auch weil Kapellen zusammenhält und fleißig spendet, damit die nicht unerheblichen Eigenmittel zusammenkommen. Das ist vorbildlich. Möglich wird das Ganze, weil sich die richtigen Leute zusammengefunden haben und das Projekt energisch und professionell, aber auch sachlich und unaufgeregt vorangetrieben haben. Dass die Stadt Geldern bei so viel Eigeninitiative gern hilft, ist dann fast schon selbstverständlich. Am Ende passt alles zusammen. Jetzt ist Kapellen noch ein reibungsloses Bauprojekt und eine tolle Abrissparty zu wünschen. Und da jetzt auch mit dem Bau des neuen Kindergartens im Dorf an der Fleuth begonnen wurde, noch eine Idee: Wenn bis zur Einweihung des Bürgerzentrums improvisiert werden muss, bietet nach der Fertigstellung der Kita vielleicht der alte Standort für ein paar Monate die Chance, den Vereinen vorübergehend Platz zu bieten.