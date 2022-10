Kommentar „Unsere Woche“ : Friedhof mit neuen Augen sehen

Viele Friedhöfe am Niederrhein sind zugleich herausragende Parkanlagen. Foto: Dirk Möwius

Meinung Geldern Eine bessere Zeit für einen Bummel über den Friedhof als die Trauertage im November gibt es nicht. Viele Anlagen sind Oasen der Ruhe und Entspannung.

Das klingt im ersten Moment vielleicht komisch. Aber viele Friedhöfe am Niederrhein sind zugleich herausragende Parkanlagen, Oasen der Ruhe und Entspannung. Und natürlich auch so etwas wie die grüne Lunge mitten in den Städten.