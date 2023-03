Kommentar „Unsere Woche“ Wenn Bürokratie auf Schule trifft

Meinung · Es könnte doch alles so einfach sein. Viele Anmeldungen am Lise-Meitner-Gymnasisum in Geldern, also gibt es eine Zusatzklasse. Doch so einfache Lösungen gehen mit der Schulbürokratie im Land nicht.

24.03.2023, 15:46 Uhr

Für das Lise-Meitner-Gymnasium liegen die meisten Anmeldungen vor. Foto: moew

Immer wieder ist es in Geldern spannend, wenn es um die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen geht. In diesem Jahr ist das Lise-Meitner-Gymnasium mit 112 Anmeldungen die unumstrittene Nummer eins unter den Schulen in der Landlebenstadt. Ein ungewöhnlicher Wechsel an der Tabellenspitze, denn seit ihrer Gründung war bisher die Gesamtschule das Bayern München der Schulszene. Jetzt aber hat die Gesamtschule so wenig Anmeldungen wie noch nie.