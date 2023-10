Demonstrationen von Düsseldorf bis Wachtendonk Kitas sind an der Belastungsgrenze

Es muss schon viel passieren, bevor in einer kleinen Gemeinde wie Wachtendonk demonstriert wird. Am Donnerstag machten dort rund 40 Erzieherinnen, Mütter und Kinder der Awo-Kita an der Nette auf die schwierige finanzielle Lage der Kindergärten in freier Trägerschaft aufmerksam.