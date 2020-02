Unsere Woche : Wenn aus der Sparkasse das Rathaus wird

Wenn sich die Sparkasse Krefeld aus Nieukerk zurückzieht, könnte die Gemeinde die Räume übernehmen. Das klingt nach einer guten Lösung.

Noch ist das Ganze nicht politisch beschlossen, aber es dürfte am Ende so kommen. Und auch für andere bald verwaiste Sparkassenstellen ist das durchaus eine Option. In Issum wird in diesen Tagen auch über eine Rathauserweiterung nachgedacht. Herongen könnte eine Außenstelle der Verwaltung vertragen. Und in Geldern bleibt die Sparkasse zwar noch in der Innenstadt, aber Interesse der Verwaltung am Gebäude gäbe es durchaus.