Kommentar Unsere Woche : Note eins im Fach Schulen bauen

Dank der Arbeit Gelderner Bau GmbH setzt Geldern in Sachen Schulsanierung den großen Plan konsequent um. Wie gut wäre es, wenn man jetzt noch für die Schulentwicklungsplanung ein funktionierendes Werkzeug finden würde.

Das läuft wirklich rund: In Sachen Schulsanierung setzt die Stadt Geldern ihren großen Plan konsequent um. Und dank der Gelderner Bau GmbH bleiben die ehrgeizigen Projekte nicht nur im Zeitplan, sondern auch in den veranschlagten Budgets. Ab und zu ist sogar noch Geld über. Die Neubauten an der Gesamt-, Albert-Schweitzer- oder Marienschule sind Vorzeigeobjekte. Bald kommt die Realschule An der Fleuth hinzu. Und nun der nächste große Schritt mit der Sanierung des Friedrich-Spee-Gymnasiums. Auch dort kann man sich darauf verlassen, nach den Baustellenjahren am Ende eine hochmoderne Schule zu haben.