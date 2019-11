Kommentar „Unsere Woche“ : Preise zeigen die Stärken der Wirtschaft unserer Region

Es war die Woche der Wirtschaftspreise und der feierlichen Abende: Forum Kreis Kleve in Issum, Straelen mit der „grünen Couch“ und der Kevelaerer Marketingpreis. Die Jurys haben im Vorfeld wieder gute Arbeit geleistet und Preisträger gewählt, die es verdient haben, im Rampenlicht zu stehen.

Keine Frage, das war die „Woche der Wirtschaftspreise“. Seitdem sich die Wirtschaftsförderer der Region darauf geeinigt haben, alle Preisverleihungen innerhalb weniger Tage zu zelebrieren (nur Geldern tanzt noch mit dem Gelderschen Wend aus der Reihe), kommt man kaum noch dazu, den schwarzen Anzug zu lüften: Am Mittwoch Forum Kreis Kleve in Issum, am Donnerstag auf nach Straelen zur „grünen Couch“, und der Freitag gehörte dann der Mutter aller Wirtschaftspreise im Kreis Kleve, dem Kevelaerer Marketingpreis. Ehrlich gesagt, aus unsere Sicht ein wenig schade. Denn die gut organisierten wertigen Veranstaltungen würden vielleicht noch besser wirken, wenn sie nicht alle mehr oder wenig gleichzeitig stattfänden.

Das soll aber nicht den Gesamteindruck mindern. Die Jurys haben wieder gute Arbeit geleistet und Preisträger gewählt, die es verdient haben, im Rampenlicht zu stehen. Die Schießsportgemeinschaft Kevelaer, die ihre Heimatstadt bundesweit und international bekannt macht, die Unternehmen „Bürgerwind Kevelaer“ und „Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord“, die neben sauberer Energie auch für die Unterstützung der Vereinsarbeit sorgen, Radio Heckens als Traditionsbetrieb mit modernem „Arbeitgebermarketing“ und das SOS-Kinderdorf, das mit der Arbeit in der Schulmensa für gelungene Integration sorgt. Genauso in der Blumenstadt: Bernd Heußen und Sandra Flören vom Bistro „Straelemann Feinkost & Weine“ haben mit Erfolge eine eigene Marke entwickelt, Für die nachhaltige Bepflanzung und Verschönerung Straelens machen sich Ortsgruppe Auwel-Holt der Kreisvereinigung Gartenbau, die Initiative von Clemens Rattmann, Firma Florensis, und vielen Straelener Gartenbaubetrieben sowie die Gärtnergemeinschaft Broekhuysen stark. Ehrenamtliches Engagement als Teil des Stadtmarketings.

Wie praxisnah an der Hochschule Rhein-Waal gearbeitet wird und wie die Wissenschaftler auch den Betrieben der Region helfen können, verdeutlicht Jahr für Jahr der Hochschulpreis der Kreiswirtschaftsförderung. Die Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH aus Emmerich ermöglichten Tim Ambrosius seine Bachelorarbeit mit dem Thema „Implementierung eines smarten Farbsensors in einer Röstersteuerung zur Echtzeitbestimmung des Röstgrades“. Betreut wurde er von Professor Dirk Nissing, Dekan der Fakultät Technik und Bionik am Lehrstuhl für Regelungstechnik. Naomi Kirsten beschäftigte sich in ihrer Bachelorarbeit, unterstützt durch Professor Dirk Bockmühl vom Lehrstuhl für Hygiene und Mikrobiologie, mit der Frage, ob synthetische Kunststoff-Verdicker bei der Produktion von Kosmetika durch natürliche Stoffe ohne Qualitätsverlust ausgetauscht werden können. Die praxisnahe Zusammenarbeit erfolgte mit der bb med.product GmbH aus Kalkar. Der Verein „Nachhaltige Zierpflanzenproduktion“ aus Straelen ging mit Professorin Dagmar Mithöfer vom Lehrstuhl Agribusiness der Hochschule Rhein-Waal und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dirtje Derksen das Thema „Definition, Analyse und Bewertung von Nachhaltigkeit im Topfpflanzenbau“ an, um eine ressourcenschonende und nachhaltige Anbaumethode zu entwickeln.