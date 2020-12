Kommentar „Unsere Woche“ : Steilvorlage für Gelderns Rat

Wird im Museum Schloss Moyland durch den Abend führen: Dirk Möwius, der Lokalchef der Rheinischen Post Redaktion in Geldern. Dirk Möwius Porträt Foto: WfG KK

Meinung Der ÖPNV war im Kommunalwahlkampf ein zentrales Thema. Natürlich standen die Probleme mit dem Niersexpress im Vordergrund. Aber deutlich wurde auch, dass fast alle Kandidaten dafür warben, bei Linienverbindungen nicht nur an Insellösungen für das Gebiet der eigenen Kommune zu denken.

Sprich: Es ist schön, wenn man mit Bürgerbussen oder einem Taxibus-System in die Ort­schaften kommt, ich möchte aber auch ohne Auto die Nachbarstädte und -gemeinden erreichen können. Insofern liegt Gelderns Politik eine absolute Steilvorlage auf dem Tisch: die Busverbindung über Lüllingen nach Twisteden. Für die betroffenen Schüler bringt es eine Riesenerleichterung, aber auch für Gelderner Familien wäre es doch schön, im Sommer direkt Richtung Irrland fahren zu können. Dass dabei auch noch das Image Gelderns als Schulstadt der Region gestärkt wird, ist ein weiterer guter Nebeneffekt. Da muss man am Ende doch einfach zustimmen: Selten wurde städtisches Geld so gut investiert.