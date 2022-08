Kommentar Unsere Woche : Wer soll die Arbeit machen?

Alle Branchen suchen dringend Mitarbeiter. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Gelderland Für die Löwen-Apotheke in Issum gibt es keine schnelle Nachfolgelösung, das Möbelzentrum in Geldern schließt. Die Müllabfuhr fiel diese Woche in Teilen Gelderns aus, weil Mitarbeiter fehlten. Das Thema Personalmangel trifft alle Branchen und Bereiche.