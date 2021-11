Kommentar Unsere Woche : Unter dem Damokles-Schwert

Meinung Der Frühstart von „Heiß auf Eis“ ist gelungen. Die Menschen freuen sich darauf, wieder in gemütlicher Runde in den Städten zusammenzustehen. Doch kann man mit gutem Gewissen angesichts der Infektionszahlen zum Weihnachtsmarkt bitten?

Der Auftakt war eindrucksvoll: Am Donnerstag nach dem St.-Martins-Zug war es schon richtig voll bei „Heiß auf Eis“. Und auch an diesem Wochenende darf am getrost davon ausgehen, dass Glühwein, Eierpunsch oder das Winterbier unter dem Riesentannenbaum gefragt sind. Der Frühstart ist gelungen. Die Menschen freuen sich darauf, wieder in gemütlicher Runde in den Städten zusammenzustehen. Und doch schwebt wie das Schwert des Damokles das Virus über den Veranstaltungen, auch über den vielen Märkten, die in den nächsten Wochen folgen. Kann man mit gutem Gewissen angesichts der Infektionszahlen zum Weihnachtsmarkt bitten? Meine persönliche und sicherlich nicht fachkundige Meinung: „Bei 3-G-Regeln, wobei mir 2-G oder auch 2-G-plus sympathischer wäre, und an der frischen Luft habe ich wenig Angst vor der Infektion. Dazu gehört aber, dass die versprochenen Stichproben-Kontrollen wirklich regelmäßig durchgeführt werden.