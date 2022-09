Kommentar „Unsere Woche“ : So wichtig kann ein Plan sein

Meinung Geldern Bisher war Geldern schulpolitisch im Blindflug unterwegs, weil der Schulentwicklungsplan fehlerhaft ist. Nun soll endlich ein neuer her. Den richtigen Guatchter zu finden, wird eine große Aufgabe für Sven Kaiser und sein Team.

Es geht weiter mit den großen Schulprojekten in Geldern . Für den Neubau des Friedrich-Spee-Gymnasiums kann konkret geplant werden, auch für die Oberstufe an der Gesamtschule ist ein Bauprojekt nötig. Die Stadt investiert weiter in ihre Schulen und das ist sicherlich gut so.

Aber wie viel Platz wird in Zukunft für wie viele Kinder an welcher Schule gebraucht? Eine entscheidende Frage, schließlich geht es um Millionenbeträge. Und die Zukunft unserer Kinder. Normalerweise hilft den Städten dabei ein Schulentwicklungsplan. Ein Gutachter prognostiziert, wie die Zahlen an den verschiedenen Schulformen sich entwickeln. Auf dem Papier gibt es auch für Geldern so einen Plan, in den vergangenen Jahren hat sich jedoch immer wieder gezeigt, dass er fehlerhaft ist und nicht den wirklichen Wünschen von Eltern und Kindern entspricht. Die Stadt Geldern war also schulpolitisch im Blindflug unterwegs und musste sogar erleben, dass Zusatzklassen nicht eingerichtet werden konnten, weil dem fehlerhaften Instrument einmal zugestimmt worden war. Zum Glück wird jetzt für Abhilfe gesorgt. Eher im Nebensatz wurde im Schulausschuss bekannt, dass die Verwaltung eine aktualisierte Schulentwicklungsplanung in Auftrag geben wird. Die Suche nach dem neuen Gutachter wird eine große Herausforderung für Bürgermeister Sven Kaiser und sein Team, denn diesmal sollte der Schuss angesichts der schlechten Erfahrungen mit dem Vorgänger sitzen. Für die Zukunft der Schulstadt Geldern ist diese Vergabe-Entscheidung fast wichtiger als die Frage, wie viele Millionen noch in welches Schulbauprojekt gesteckt werden (können).