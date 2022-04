Kommentar Unsere Woche : Mit dem Bus zur Radtour

Im Bergischen Land hat man eine einfache Lösung für den Fahrradtransport mit dem Bus gefunden. Am Niederrhein fehlt so ein Angebot. Foto: Dominik Ketz

Meinung Mit dem Thema Fahrradfahren am Niederrhein können unsere Touristiker punkten. Doch es muss noch viel getan werden, es fehlt an guten Serviceangeboten.

Das klingt doch gut: „Der Niederrhein ist ein Paradies für Radfahrer. Mit über 2000 Kilometern Länge gibt es hier das längste ausgeschilderte Radwegenetz in ganz Deutschland, einmal im Jahr mit dem Niederrheinischen Radwandertag das größte Rad- Event in der Region.“ So wirbt die Niederrhein Tourismus GmbH auf ihrer Homepage. Das zeigt, welche tolle Möglichkeiten die Begeisterung fürs Fietsen und die stetig wachsende Nutzung von E-Bikes sich für die Tourismusförderung bieten. Aber schauen wir genau hin, sehen wir auch, dass es noch sehr viel zu tun gibt. So schreckte die Gemeinde Weeze mit der Nachricht auf, sich nicht an einem neuen „kreisgrenzüberschreitenden Fahrradverleihsystem“ beteiligen. Die Entscheidung ist aber nachvollziehbar, schließlich gibt es Niederrhein-Rad schon, wenn auch noch mit großem Nachholbedarf. Bei 13 Angeboten im Kreis Kleve kann von flächendeckend bei weitem noch keine Rede sein.