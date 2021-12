Kommentar „Unsere Woche“ : Tempo 30 ist die Mindestlösung für die Wälle

Meinung Es ist gut und fast schon überfällig, dass endlich über (mehr) Tempo 30 auf den Innenstadtstraßen gesprochen wird. Nicht zu verstehen ist, warum die Bundesstraße immer noch mitten durch Geldern läuft.

Eines kurz vorweg: Müssen Sie bei der Corona-Variante Omikron auch immer an ein Gelderner Unternehmen denken? Nicht, weil in den früheren Ruwel-Werken besondere Probleme mit dem Virus sind, sondern einfach weil – zumindest geschrieben – der Name der Variante doch nahe an Unimicron liegt. So ist das manchmal: Kostenlose Werbung, die man eigentlich gar nicht haben will.