Kommentar „Unsere Woche“ : Den Elternwillen akzeptieren

Wieder wollen in Geldern Rat und Verwaltung „Schülerströme lenken“ und nicht die Eltern entscheiden lassen. Die Weisheit „Aus Schaden wird man klug“ scheint man in Gelderns Rathaus nicht zu kennen.

Und schon wieder Aufregung ums Thema Schule. Und den Ärger gibt es in Geldern immer dann, wenn Politik und Verwaltung entscheiden, nicht auf den Elternwillen zu setzen, sondern selbst die Schülerströme zu lenken. „Die Schulentwicklung steuern“ heißt das in der Verwaltungssprache. Ein alter sozialistischer Ansatz. Doch Eltern wollen sich heute selber die verschiedenen Schulen anschauen und dann mit dem Kind entscheiden, wo es am besten aufgehoben ist. Im Fall der St.-Adelheid-Schule ist das besonders ärgerlich, weil die Schule sich durchaus in der Lage sieht, Platz für alle Kinder zu schaffen und die zusätzliche Eingangsklasse aufzunehmen. Eigentlich ein Glücksfall. Eltern und Schule wollen das Gleiche, nur der Schulausschuss (mit Ausnahme der SPD) und die Verwaltung verhindern das und wollen lieber ein Umverteilungsverfahren, bei dem Enttäuschungen garantiert sind.