Kommentar „Unsere Woche“ : Der Gesamtschule Geldern einen Bärendienst erwiesen

Geldern Das hat die Gesamtschule Geldern nicht verdient: SPD und Grüne glauben nicht an sie, trauen ihr ein Überleben am freien Markt nicht zu. Das ist ein Schlag ins Gesicht des engagierten Schulteams.

Wer am Donnerstag gegen die Überhangsklasse gestimmt hat, ist der festen Überzeugung, dass die Gesamtschule am freien Markt nicht überleben kann. Nur wenn man Eltern gegen ihren Willen zwinge, ihre Kinder dort anzumelden, habe die Schule eine Zukunft. Das ist ein Schlag ins Gesicht von Tanja Rathmer-Naundorf und ihrem engagierten Team. Auch ein Rückschlag für alle Kräfte in der Stadt, die mit großen Investitionen und schnellen Bauprojekten der Schule helfen, sich attraktiv darzustellen. Man darf auch nicht übersehen, dass keine andere Schule in Geldern auch in diesem Jahr so viele Anmeldungen bekam, also dass die Eltern die Gesamtschule wollen. 125 Anmeldungen sind ein Riesenerfolg, der nun durch die massive Rufschädigung der Gesamtschule zunichte gemacht worden ist. Wenn SPD und Grüne solche Zweifel an der Gesamtschule haben, warum sollte man dort noch sein Kind anmelden?