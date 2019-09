Kommentar „Unsere Woche“ : Bitte noch mehr „Alltagsmenschen“ anschaffen

Gelderland Mit seinen „Alltagsmenschen“ und „Stroelse Koffie“ hat Straelen ins Schwarze getroffen. Die Stadt sollte unbedingt am Ball bleiben.

Aber es zeigt, dass man eben am besten fährt, wenn man eigene Dinge entwickelt und dabei auch ein wenig Mut hat. In Straelen hat auch der Termin am Freitag bestens funktioniert. Es müssen eben doch nicht immer Samstag oder Sonntag sein. Und es reicht heuet eben nicht mehr, nur eine Bühne aufzubauen, eine Band spielen zu lassen und Bierbuden drum herum zu stellen. Wir könnten hier reihenweise Veranstaltungen nennen, die zum Ort des Geschehens passen und nicht beliebig austauschbar sind. Straßenmaler in Geldern, Kartoffelmarkt in Pont, Bücherbummel in Wachtendonk, Webermarktfest in Nieukerk, Töpfermarkt in Sevelen oder Ballonfestival in Kevelaer fallen mit da spontan ein – die Liste ist natürlich viel länger.