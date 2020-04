Kommentar : Mehr Freiheit dank der Maskenpflicht

Geldern Nach langen Diskussionen ist sie nun da: die Maskenpflicht. Für die Bürger und Einzelhändler im Gelderland ist die Regel ein Gewinn.

Wenn in diesen Corona-Zeiten doch alles so entspannt funktionieren würde wie die Einführung der Maskenpflicht beim Einkauf. Die Kundschaft ging am Montag wie selbstverständlich mit der Stoffbedeckung über Mund und Nase in die Geschäfte. Diskussionen gab es so gut wie keine. Die müsste man ja auch nicht mit den leidgeprüften Geschäftsleuten, sondern mit Politik und Wissenschaft führen, die sich in den vergangenen Wochen allesamt mit den unterschiedlichsten und widersprüchlichen Einschätzungen zur Schutzwirkung der einfachen Masken um Kopf und Kragen redeten. Die Bürger jedenfalls sind weiterhin diszipliniert und durchaus zu solchen Einschränkungen bereit, wenn sie dafür ein Stück Freiheit zurückerhalten.