Kommentar „Unsere Woche“ : Die Schulen mal einfach in Ruhe lassen

Neugründungen, Schließungen oder Ideen der Umwandlung: Die Schullandschaft der Region bleibt im Fokus der Politik. Dabei fehlt oft der Blick über den eigenen Kirchturm hinaus.

In das Thema „Schullandschaft“ kommt einfach keine Ruhe. In Kevelaer sorgt die Kritik einiger Eltern am Verhalten einzelner Lehrer des Gymnasiums für große Aufregung. Offensichtlich haben die Betroffenen ins sprichwörtliche Wespennest gestochen. Wir bleiben am Ball. In Weeze hat die Initiative, die eine Freie Realschule gründen wollte, sich entschieden, das Projekt aufzugeben. Die Gruppe sei zu klein gewesen, um so ein ambitioniertes Projekt stemmen zu können, das finanzielle Risiko sei für Ehrenamtler angesichts allein rund 6000 Euro für die juristische Beratung zu hoch. Nun bewerben sich noch die Initiative „Kokon“ und die Petrus-Canisius-Grundschule um das Gebäude an der Bodelschwinghstraße. Erfolgreicher dagegen die Sonsbecker Initiative. Dort soll die private Realschule zum Schuljahr 2020/2021 einzügig starten. In Straelen waren es die Freien Wähler, die als Option vorschlugen, die Sekundarschule in eine Gesamtschule umzuwandeln. Bis auf bei GO/Grünen fanden sie keine Unterstützung, alle anderen Fraktionen lehnten den Vorschlag ab. Nach dem gemeinsamen Antrag von CDU, FDP und interessanterweise auch GO/Grüne setzt Straelen nun auf den Status Quo, also den Fortbestand von Sekundarschule, Gymnasium und der Katharinen-Grundschule mit ihren drei Standorten. Gut so.