Kommentar : Die Fahrer der Eltern-Taxis sind egoistisch

Meinung Geldern Dass Eltern ihre Kinder schnell zur Schule bringen wollen, ist einerseits logisch. Wenn sie aber mit ihrem Auto die Straße blockieren, gefährden sie andere Kinder. Der aktuelle Zustand in der Friedrich-Spee-Straße ist untragbar.

Nur, wenn sehr viele Eltern so denken, passiert das, was an der Adelheidschule zu beobachten ist: Stau und gefährdete Kinder. Die egoistische „Nach meinem Kind die Sintflut“-Mentalität der „Eltern-Taxis“ hat zu einem untragbaren Zustand geführt. Dass die Stadt jetzt zumindest Schilder aufgestellt hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung.