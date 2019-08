Kommentar „Unsere Woche“ : Warum Geldern einen neuen Mietspiegel braucht

Eine gute Idee: Die GWS sucht in der Innenstadt nach Häusern oder Hinterhöfen, in denen neuer Wohnraum entstehen kann.

Nur mit Neubauprojekten, da hat Paul Düllings von der Wohnungsbaugenossenschaft Geldern (GWS) ohne Zweifel recht, wird sich der Mangel an Wohnraum nicht lösen lassen. Zum einen fehlen in den meisten Kommunen schlichtweg die Flächen, zum anderen ist das Bauen so teuer geworden, dass Investoren verständlicherweise lieber auf die senioren-gerechte Komfortwohnung setzen als auf das preisgünstige Angebot. Denn auch wer günstigen Wohnraum schaffen will, muss allen Vorschriften Genüge tun und für die Gewerke die aktuellen Preise bezahlen. Das schlägt sich auf die Miete nieder.