Kommentar „Unsere Woche“ : Ratsarbeit muss zeitlich machbar bleiben

Dirk Möwius, Lokalchef der Rheinischen Post Redaktion in Geldern. Foto: WfG KK

Bürgerbeteiligung ist wichtig. Es gibt viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Aber in den Sitzungen dürfen Fragerunden nicht ausufern, damit noch effektive Ausschussarbeit möglich ist. Sonst findet sich bald niemand mehr, der Ratsmitglied werden möchte.

Bürgerbeteiligung ist seit langem das Zauberwort in der Kommunalpolitik. Und der Gesetzgeber hat den Städten und Gemeinden viele Möglichkeiten an die Hand gegeben, bis hin zum Bürgerbegehren, mit dem man Entscheidungen der Räte stoppen kann oder sogar einen Bürgermeister aus seinem Amt entheben kann. Das meist gebrauchte Instrument ist aber die Fragestunde zu Beginn der Rats- und Ausschusssitzungen, die so gut wie überall angeboten wird. Und seien wir ehrlich: Selten geht es um konkrete Fragen, meist geht es um Meinungsäußerungen, die am Ende mehr oder weniger geschickt in das Gewand einer Frage verkleidet werden.

Aber das ist ganz in Ordnung und bei geschickter Sitzungsführung kein Problem. Es mag der Kommunalpolitik auch helfen, wenn man weiß, welche Argumente und Emotionen bei den Betroffenen eine Rolle spielen. Das Ganze darf aber nicht ausufern und gar zu einer Diskussionsrunde werden. Denn das blockt irgendwann die Arbeit der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. Wenn die Fragerunde wie jetzt in Kerken einmal 55 Minuten dauert, ist das nur im Einzelfall vertretbar. In Xanten ist es völlig normal, dass es bei einer Ratssitzung erst nach über einer Stunde um die eigentlichen Themen geht, weil vorher die Bürger zu Wort kommen. Sitzungen dauern dann schnell fünf bis sechs Stunden. Wen will man da auf Dauer noch finden, der sich in diese Gremien setzt, die Zeit nicht nur dafür, sondern auch für die Vorbereitung und die Fraktionssitzungen investiert, und am Ende möglicherweise auch noch für sein Engagement beschimpft wird? Kommunalpolitik muss für jeden Berufstätigen machbar bleiben, sonst stimmt die Zusammensetzung der Räte nicht.

Darum also von dieser Stelle eine klare Absage an die Ideen der BVK, bei den Sitzungen die Fragerunden auszuweiten. Dann bitte lieber andere Möglichkeiten nutzen. In Sonsbeck gibt’s zum Beispiel regelmäßig öffentliche Versammlungen, bei denen es um die Themen einer einzelnen Ort­schaft geht. Auch Bürgerinformationsabende sind sehr sinnvoll, etwa wenn es um einen neuen Bebauungsplan oder Straßensanierungen geht. Da kann man vor Beschlussfassung Planungen vorstellen und die Anregungen der Bürger direkt mitnehmen.