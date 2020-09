Die Familienmanagerin : Wünschen, träumen und hoffen

Anke Kirking aus Geldern, Familienmanagerin. Foto: Kirking

Geldern Anke Kirking lebt mit ihren Söhnen im Alter von acht und zwölf Jahren in Geldern. An dieser Stelle berichtet sie von ihrem Leben als Familienmanagerin.

Einmal im Jahr hat jeder Mensch Geburtstag. Außer man ist Findus der Kater, der hat ungefähr siebenmal im Jahr Geburtstag. Jetzt gibt es Familien, die haben die Geburtstage schön über das ganze Jahr verteilt. Einer im Januar, einer im März, der andere vielleicht noch im November. Bei uns ist das anders. Alle Männer meiner Familie haben im September Geburtstag. Bei den Kindern liegt exakt nur ein Tag dazwischen. Wobei sich Béla mit seinem Geburtstag vorgefuscht hat. Mino, der Ältere, wurde am 15. September 2008 geboren und Béla dann am 14 September 2012. Als Mama heißt das dann, zwei Tage im Akkord Kuchen backen, Schnüpptüten organisieren und Dekorieren. Jeder bekommt seine eigene Deko und seinen eigenen Kuchen. Im Vorfeld wurden dann die Geburtstagswünsche sondiert, organisiert und verpackt. Für die Jungs ist es die Zeit, in der sie von ihren Wünschen träumen und natürlich hoffen, dass das „Richtige“ auch morgens auf dem Geburtstagstisch liegt. Ich liebe Geburtstage.

Mein Eigener ist im April und schon oft lag er genau in der Osterzeit. Es ist schön, wenn man in die geschmückte Küche kommt, der Kuchen auf dem Tisch steht und es dekoriert ist. Überraschungspartys mag ich auch sehr. Doch dieses Jahr ist leider auch dieser Spaß eingeschränkt durch die Corona-Auflagen. Keine Party und keinen Kaffeeklatsch mit der Verwandtschaft. Da schwelgt man schon mal in Erinnerung an die vergangenen Jahre. Letztes Jahr habe ich meinem Geburtstag im Urlaub am Strand gefeiert. Es gab Erdbeerboden mit Sahne und jede Menge Drückerchen, Umarmungen und die frische Seeluft. Eine wunderschöne Erinnerung, die mir gut tut. Die Jungs haben mit den Freunden in Taurus Center in den Niederlanden gefeiert oder auch gerne mal in der Trampolin Halle. Überhaupt sind gerade Wünsche, Träume und Hoffen gute Begleiter. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsene.