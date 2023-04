Umweltschutz an Kindergärten Kolpingsfamilie spendet Insektenhotels

Die Kolpingsfamilie Geldern macht sich stark für Umweltschutz und Artenvielfalt. In den nächsten Wochen stellt sie Gelderner Kindergärten Insektenhotels für die Außengelände zur Verfügung. „Ende 2022 haben wir im Vorstand beschlossen, dass auch wir als Kolpingsfamilie zum Klima- und Umweltschutz beitragen möchten“, erläutert der Vorsitzende Michael Gawellek das Projekt. Zehn Insektenhotels hat die Kolpingsfamilie beim Fairkaufhaus geordert. Durch ein Förderprogramm des Landes NRW kann die Kolpingsfamilie 1000 Euro für diesen guten Zweck zur Verfügung stellen. „Wir freuen uns natürlich sehr über diesen Auftrag“, erläutert Sven Hendrix vom Fairkaufhaus der Caritas, das sich für die berufliche Integration stark macht. „Drei Maßnahmenteilnehmer, die beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden, und ein Praktikant sind mit der Aufgabe betraut.“ Jetzt brauchen die Insektenhotels nur noch das orangefarbene Kolpingzeichen, damit die ersten Exemplare an die Kindergärten übergeben werden können.