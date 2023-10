Ausflug zum Freilichtmuseum Dorenburg Kolpingsfamilie Geldern auf historischen Pfaden

So wurden die Kolpinger bereits am Eingang des Museums von Luzy in Empfang genommen und zu Beginn gab es Erläuterungen zum Areal. Danach begann der Rundgang. In den unterschiedlichen Gebäuden gab es Anlagen einer alten Gerberei und einer Kornbrennerei zu sehen. Auch die Weberei und die frühere Flachsherstellung wurden erläutert. In der alten Miertzkate, die früher einmal in Wankum stand, war eine Ausstellung über Armut zu sehen. Auch die Dorenburg, eine alte Schmiede und die Hofanlage Rasseln wurde besichtigt.