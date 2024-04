Neues aus den Vereinen Kolpingsfamilie besucht das Sevel’ner Brennhaus

Einen besonderen Ausflug unternahm die Kolpingsfamilie Geldern. Die beiden freundlichen Fahrer von Taxi Gelderland fuhren mit ihren Kleinbussen zwei große Schleifen in Geldern um alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den unterschiedlichen Zusteigeorten aufzulesen. Das angestrebte Ziel lautete Sevelen. Dort wurden die 17 Kolpinger von Inhaber Thomas Viehweg im Sevel’ner Brennhaus begrüßt. Alle waren gespannt auf diesen Abend. Der gelernte Gärtnermeister und Inhaber der großen Gärtnerei Thomas Viehweg erzählte wie die Brennerei entstanden ist. Seine ehemalige Garage hat er zu einer professionellen Brennerei umgebaut. Viele unterschiedliche Obstbäume hat er gepflanzt und sich im Brennen von Obst weitergebildet. Er erzählte humorvoll von den bürokratischen Mühlen in Deutschland durch die er hindurch musste, um diesen neuen Unternehmenszweig zu gründen und von Fehlern, die er anfangs im Gärprozess und beim Brennen gemacht hat. Die amüsanten Geschichten waren kurzweilig und oft wurde gelacht. Mit seinem Handwerk knüpft Viehweg an alte Brenntraditionen von niederrheinischen Obstbauern an. Früher gab es in der Region viele Destillen.