Ausflug zu Erntedank : Kolpingsfamilie feiert Erntedank

Die Kolpingsfamilie Geldern hat das Erntedankfest auf einem Bauernhof in Wachtendonk gefeiert. Foto: Marlene Relouw

Geldern/Wachtendonk Die Geldener waren auf dem Hof der Familie Buschhaus in Wachtendonk. Dort lernten die Mitglieder, was die moderne Landwirtschaft heutzutage auszeichnet. Höhepunkt war das Maishäckseln.

In diesem Jahr hat die Kolpingsfamilie Geldern das Erntedankfest anders gefeiert als sonst. 26 Erwachsene und sieben Kinder sind mit dem Bus nach Wachtendonk gefahren, um den Bauernhof der Eheleute Buschhaus zu besuchen. Drei Generationen wohnen und arbeiten dort. Spezialisiert hat sich die Familie auf Milchkühe, die Schweine wurden abgeschafft. Das Futter für die Tiere, Rüben und Kartoffeln , bauen sie selbst an.

In den vergangenen 30 Jahren habe die Landwirtschaft einen großen Wandel erlebt: Computer haben Einzug erhalten und Maschinen den Platz des Menschen eingenommen. Hierdurch sei vor allem eine körperliche Arbeitserleichterung entstanden. Allerdings werde der Mensch vor Ort immer noch benötigt. Für die Landwirte gibt es nach wie vor kein Wochenende und keinen Feiertag. Die Tiere müssen täglich betreut werden, und wenn das Wetter mitspielt und die Ernte dran ist, geht es raus aufs Feld.

Nach dem kurzen Einblick in das Leben auf dem Hof ging es durch sie Stallungen. Als erstes wurden die neu geborenen Kälber angeschaut. Die Kinder waren total begeistert und haben die Tiere gestreichelt. Danach wurde das technische Highlight, der Melkroboter, besichtigt, wo sich die Kühe zu jeder Tages- und Nachtzeit automatisch melken lassen können. Anschließend wurde der Gruppe erklärt, welches Futter die Tiere erhalten, wie die tägliche Pflege aussieht und was mit der Gülle der Tiere passiert.

Zum Abschluss wurde dann noch mit alten und neuen Traktoren und Maschinen der Mais gehäckselt, transportiert und schließlich in die Fahrsiloanlage gebracht. Hierzu waren viele Gäste aus Nah und Fern angereist, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Am Ende des Rundgangs ging es in den Aufenthaltsraum, wo es Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke gab. Die Kolpingsfamilie Geldern ist der Familie Buschhaus sehr dankbar für diesen erlebnisreichen Tag.