Chorkonzert in Straelen : „Niederrheiner“ singen zum Geburtstag

Straelen Der Straelener Männerchor feierte mit einem „Koffie-Konzert“ sein 50-jähriges Bestehen. Rund 140 Gäste kamen ins Forum des Gymnasiums an der Fontanestraße. Neue Sänger sind für die Zukunft des Chors dringend nötig.

Der Männerchor „Die Niederrheiner“ wurde 1969 gegründet und feiert daher in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten war das „Koffie-Konzert“ am Sonntag im Forum des Straelener Gymnasiums. Die Gesamtleitung des Konzertes lag bei Gabriele Köhler, Gabriele Kortas-Zenz begleitete die 20 Herren an diesem Nachmittag am Flügel.