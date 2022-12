Geldern „Escape-Rooms“ – im Pfarrheim knifflige Rätsel lösen

(RP) Die Generalprobe mit den Aufgaben für die Escape-Rooms fand mit sechs Freunden im Wohnzimmer von Tina und Walter van Endern statt. „Ja, wir mussten wirklich an der einen oder anderen Aufgabenstellung noch was verändern“, beschreibt die Walbeckerin den Probedurchlauf. Nach dem Nachjustieren steht fest: „Nach den zwei erfolgreichen Wochenenden in Haltern am See und Geldern bieten wir die Escape-Rooms noch einmal im Gelderner Pfarrheim an.“