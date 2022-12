Neues Programm Kneipp-Verein: „Gemeinsam natürlich leben“ als Motto

Ein Vortragsprogramm wurde nicht festgelegt. Hier werden kurzfristig Termine und Themen über die Presse bekannt gegeben. Das gilt auch für die Tagesfahrten, denn es wird derzeit nur eine Fahrt nach Bad Münstereifel am Mittwoch, 19. April, angeboten. Über Karneval geht es in die Kneipp-Stadt Bad Lauterberg im Harz. Diese neuntägige Fahrt vom 15. bis 23. Februar ist ebenfalls im Programmheft ausführlich beschrieben und schon fast ausgebucht. Das neue Programmheft des Kneipp-Vereins Gelderland ist bei den Kooperationspartnern sowie in und an der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern, erhältlich. Auch im Prospektkasten und im Bücherschrank sind Exemplare vorhanden. Online ist das Programm unter www.kneippverein-gelderland.de einsehbar. Anmeldungen werden per E-Mail an kneipp@kneippverein-gelderland.de oder unter Telefon 02831 993880 zu den Öffnungszeiten dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr entgegengenommen.