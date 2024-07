Mitgliederzuwachs Kneipp-Verein Gelderland begrüßt 800. Mitglied

In der Verbindung mit den innovativen Ansätzen zur landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung, die Besucher auf dem Büchelshof erleben können, fördert sie nachhaltiges Denken und Handeln. Die Besinnung auf tradiertes Wissen, das Leben im Lauf der Jahreszeiten, die Verbundenheit mit der Natur – all das sind Eigenschaften, die auch einen Weg in die Zukunft weisen und mit denen Stefanie van Look in der großen Gemeinschaft des Kneippbundes sehr gut aufgehoben und willkommen ist.