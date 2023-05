Gesundheitscampus an der Clemensstraße in Geldern „Antreten“ im Kneipp-Becken

„Anwassern“ oder „Antreten“ nennt die Kneipp-Bewegung die Eröffnung der Saison an den Kneipp-Tretbecken. Das konnte gerade in Gelderns Kneipp-Garten am Gesundheitscampus an der Clemensstraße gemeinsam beim Besuch des Kneipp-Landesverbandes erfolgen.