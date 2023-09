„Straelen Live“ lockte in die Innnenstadt Eine Kneipentour für die Ohren

Die aufgebauten Stehtische am Rande des Straelener Marktplatzes waren schnell besetzt. Einige Grüppchen hatten sich am Samstagabend schon weit vor 20 Uhr im Ortskern eingefunden, um sich die besten Plätze vor den Kneipen zu sichern. Auf einer kleinen Bühne, für alle Anwesenden gut hörbar, stimmte Ralf Küntgens ab 18 Uhr mit Klassikern von „Country Roads“ über „Hallelujah“ bis „Always Look On The Bright Side Of Life“ auf den Abend ein. Er war gewissermaßen die Vorband, das Warm-up, bevor in den Kneipen die 17. Auflage des Festivals „Straelen Live“ startete.