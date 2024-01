Entscheidung fiel knapp aus In Rahm bleibt die Bruderschaft Männersache

Brudermeister Michael Heimes kann sich noch genau an den Moment erinnern, der den Stein ins Rollen brachte. Es war das Schützenfest in Aldekerk. Eine junge Frau hatte den Vogel abgeschossen. Hanna Pree wurde als erste Schützenkönigin der Aldekerker Bruderschaft gefeiert. Beim Tanzen hätten sich Finger in seinen Rücken gebohrt, erinnert sich Heimes. Als er sich umdrehte, standen dort zwei junge Frauen aus Rahm, die auch gerne in die Bruderschaft wollten. Aber nicht in Aldekerk, sondern Rahm.