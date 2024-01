Turbulentes KLT-Stück auf der Bühne im Issumer Bürgersaal

Eintrittskarten für die Veranstaltung, die von der Ko&Ka Spielerschar und dem Kulturkreis Issum präsentiert wird, sind ab sofort im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro erhältlich. Diese können in Issum bei Geschenke Harder (Kapellener Straße 57), in der Zentrale im Issumer Rathaus sowie in der Sparkasse in Sevelen erworben werden. Alternativ besteht die Möglichkeit des Online-Kaufs unter klt-straelen.de.