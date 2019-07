Wenige Teilnehmer bei „Fridays for Future“ : Klimastreiks haben es schwer in Geldern

Die Kundgebung auf dem Markt von „Fridays for Future“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Bei der ersten „Fridays for Future“-Demonstration sind etwa 500 Teilnehmer auf die Straße gegangen, am Freitag waren es nur noch 50. Die Zeit sei schwierig, meinen die Organisatoren, aber sie hätten auch mit Hetze zu kämpfen.

Ein wenig verloren wirkte die Gruppe auf dem Marktplatz in Geldern. Einige Demonstranten hatten Plakate gebastelt, ihr gemeinschaftlich gerufenes „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“ war aber bei weitem nicht so durchdringend wie beim ersten Klimastreik im Mai. Am Freitag hatten die Aktivisten von „Fridays for Future“ zur zweiten Demonstration in Geldern aufgerufen. Doch nur rund 50 junge Protestler kamen. Bei der Premiere vor sieben Wochen waren es etwa 500 Demonstranten, wie die Polizei gemeldet hatte.

Und eigentlich hatten die Organisatoren von der „Fridays for Future“-Ortsgruppe aus Kleve auch diesmal mit einem höheren Engagement gerechnet. Beim Anmelden der Demo hatten sie 500 Teilnehmer angekündigt. Schon im Vorfeld habe sich aber gezeigt, dass es deutlich weniger Teilnehmer werden, so Jannik Berbalk von der Ortsgruppe.

Info Klima-Sommerdemo zum Ferienstart Termin Am letzten Freitag vor den Sommerferien demonstrieren 15 „Fridays for Future“-Ortsgruppen aus der Region Niederrhein-Wupper in Düsseldorf und Neuss unter dem Motto „Die Klimakrise kennt kein Hitzefrei“. Auch die Gruppe aus Kleve ist dabei, eine gemeinsame Anreise aus Kleve ist geplant. Start ist um 13 Uhr am Düsseldorfer Südfriedhof und am Neusser Hauptbahnhof. Ziel für alle ist der Rheinpark.

„Abiball, Abizeugnisvergabe, Wandertag“, sagt der 20-Jährige aus Pont. „Wir haben viele Absagen bekommen. Das Interesse ist noch da, aber der Zeitpunkt ist schwierig.“ Dennoch habe man die Demo nicht absagen, sondern durchziehen wollen. „Wichtig ist, dass wir existieren, und wir wollen zeigen, dass wir weiterhin streiken werden.“

Auch in den Ferien wollen die Aktivisten nicht pausieren, berichtet der Organisator. Für Kleve ist eine Demonstration am 2. August geplant. „In Geldern wollen wir ein oder zwei Wochen danach noch einmal streiken“, sagt der 20-jährige Abiturient. Ihm sei aber auch bewusst, dass der Kreis Kleve nicht die einfachste Region sei für die Umweltbewegung.

Während in anderen Städten jede Woche tausende junge Demonstranten auf die Straße gehen, bleiben die Demos in Kleve und Geldern eher klein. Das liege zum einen an den örtlichen Gegebenheiten, meint der Aktivist. Die Fläche des Kreises Kleve sei groß, die Menschen leben verstreut. „So einen großen Flächenkreis zu bedienen, ist schwierig“, sagt Berbalk. Seiner Erfahrung nach seien Nord- und Südkreis auch zu stark geteilt – die Gelderner würden nicht nach Kleve fahren und umgekehrt. „Darum organisieren wir auch Demos in beiden Städten.“

Aber auch die Einstellung der Anwohner mache es schwierig, mit „Fridays for Future“ durchzustarten. „Hier wählen 50 Prozent der Leute die CDU“, sagt Berbalk. „So konservativ wie die Erwachsenen sind, so sind es auch meist die Kinder.“ Zum Teil schlage den Umweltaktivisten auch Hetze entgegen, vor allem in den sozialen Medien. „Wir sollten lieber in die Schule gehen oder unsere Handys abgeben“, beschreibt Jannik Berbalk die gängigen Reaktionen auf das Engagement der Gruppe. „Man merkt: Die Leute wollen einfach keine Veränderung“, meint Berbalk.

Das habe der Schüler auch auf politischer Ebene gemerkt. So hatte der Hauptausschuss der Stadt Geldern vergangene Woche lange über eine Klima-Resolution für die Ratssitzung am Donnerstag diskutiert. Auf Betreiben von CDU und FDP wurde der Begriff „Klimanotstand“ aus dem Text gestrichen. Die CDU hatte das Wort aus rechtlichen Gründen abgelehnt. „Ich finde es fatal zu behaupten, dass das aus rechtlichen Gründen nicht geht“, sagt Berbalk. „Und fatal zu behaupten, dass wir keinen Notstand haben.“

Die Stadt Kleve hat Ende Juni den Klimanotstand ausgerufen. Das heißt, die Stadt muss bei allen künftigen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima und die Nachhaltigkeit berücksichtigen. Für die Klimastreiks bedeutet das aber auch weniger Teilnehmer. „Hier haben wir schon so viel erreicht, die Leute denken, dass es jetzt von alleine läuft“, schätzt Berbalk.