Gut fürs Klima Auszeichnung für Heimatverein Nieukerk und Marienkindergarten Aldekerk

Mit dem Westenergie Klimaschutzpreis prämiert das Unternehmen das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in seinen Partnerkommunen. In diesem Jahr geht der erste Platz an den Heimatverein Nieukerk und seinen Reparaturtreff. Unter dem Motto „Nicht gleich in die Tonne hauen, lasst uns erst mal drüber schauen“ reparieren die Ehrenamtlichen des Treffs unter anderem eingereichte Haushaltsgeräte oder Fahrräder der Kerkener. Der Heimatverein darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro freuen.