Zwei Mal der 1. Platz Klimaschutzpreis geht nach Straelen

Die Verleihung fand an einem Ort des Geschehens statt, in der Schule. Besser gesagt in den Räumen des Straelener Gymnasiums. Dort machten sich die Schüler des Differenzierungskurses „Bio Plus“ Gedanken darüber, was gegen Lebensmittelverschwendung getan werden kann und kreierten ein Kochbuch. Darin zu finden ist zum Beispiel das Rezept für Bananenpancakes. So werden die Bananen verarbeitet, „die so aussehen, dass man sie nicht mehr essen will“, erklärt Xavier Zhang, der gemeinsam mit Jakob Daamen, Annik Düngelhoef, Mats Sprünken und Lehrerin Rahel Siemer den Preis für den Differenzierungskurs „Bio Plus“ entgegennahm. „Uns war es wichtig, die Sachen auch alle nachzukochen und zu testen, ob sie uns auch wirklich gefallen“, betont Jakob Daamen. Im kleinen Kochbuch befinden sich unter anderem Klassiker wie „Armer Ritter“ und „Brotauflauf“. Ob das Essen auch bei anderen gut ankommt, wurde dann beim Tag der offenen Tür getestet. Offensichtlich mit Erfolg. „Es roch im ganzen Gebäude ganz wunderbar“, sagt Schulleiterin Kerstin Schneider. Mit dem Preisgeld soll in die Bepflanzung des Schulgartens investiert werden. Die Kräuter sollen dann auch in der „Fitteria“ verwendet werden, die wieder aufleben soll. Dort gibt es dann gesunde und vor allem nachhaltige Schul-Snacks.