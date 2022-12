Umweltpolitik in Straelen Straelen zeichnet naturnahe Vorgärten aus

Ein Sonderpreis und damit 400 Euro entfallen auf den Naturschaugarten des Gartenbaubetriebs von Rainer und Doris Born, Boekholter Weg 57. Es handelt sich zwar nicht um einen Vorgarten, seine Gestaltungsvarianten lassen sich laut Jury jedoch in den Straelener Vorgärten umsetzen. Er ist auf magerem Kiesuntergrund mit 220 regionalen Wildpflanzen sowie mit insektenfreundlichen Elementen wie Totholz, Baumscheiben, Steinreihen und Insektenhotels angelegt. Er ist gut einsehbar und begehbar und, da er an der Agri-Fun-Route und an der Green-City-Tour liegt, sehr öffentlichkeitswirksam. Die herausragende Qualität und Vorbildwirkung hat die Jury veranlasst, diesen Sonderpreis zu vergeben.