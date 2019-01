Unsere Woche : Tankstellenkauf ist die richtige Entscheidung

Dirk Möwius, Lokalchef der Rheinischen Post Redaktion in Geldern. Foto: WfG KK

Nur wenn die Stadt auch Eigentümer von Schlüsselgrundstücken ist, kann sie planerisch realistischen Einfluss nehmen. Geldern ist auf gutem Weg, seine Innenstadt für die Zukunft zu rüsten.

Unglaublich intensiv wurde auf Facebook über den Kauf des Tankstellengeländes am Geldertor durch die Stadt diskutiert. Da ging es um die Arbeitsplätze, um die angebliche Flut von Kreisverkehren in der Innenstadt, um fehlende Spielplätze und Leerstände in den Einkaufsstraßen. Dass die Stadt jetzt das Risiko möglicher Altlasten trägt, war niemandem einen Kommentar wert. Hoffen wir, dass die Stadt wirklich mit Landesmitteln rechnen kann, falls der Boden aufwändiger saniert werden muss. Immerhin waren Rat und Verwaltung dank Norbert Stoffmehl frühzeitig gewarnt, so dass sie ganz bewusst diese Entscheidung getroffen haben.

Aus meiner Sicht ist der Kauf des Geländes eine grundsätzlich richtige Entscheidung und passt gut in die Linie, die Geldern fährt, um seiner Innenstadt zu helfen. Die schönste Stadtplanung nützt nichts, wenn die Inhaber der Grundstücke nicht mitmachen wollen. Wenn die Stadt selbst den Zugriff hat – das meint natürlich auch stadtnahe Gesellschaften wie die GWS – lässt sich vieles einfacher realisieren. Und rund um die Kreuzung Geldertor/Gelder Straße mit den Wällen wird in nächster Zeit einiges passieren. Das neue Hotel entsteht, die Hausarztpraxis kommt, dazu die mögliche Wohnbebauung auf dem Tankstellengelände. Das „Haus des Handwerks“ gehört der GWS. Also lässt sich der Ortseingang wunderbar neu gestalten. Und seien wir ehrlich: So richtig einladend ist es nicht, wenn der auswärtige Besucher bisher auf die Kreuzung zufährt.

Auch an anderen Stellen in der Innenstadt verhandelt die Stadt über Grundstückskäufe. Und damit sind wir beim Thema Leerstände. Das Problem von Geldern ist nämlich nicht mangelndes Interesse von spannenden Anbietern. Aber die vorhandenen Ladenlokale passen mit Größen und Zugängen nicht zu den Bedürfnissen. Deshalb ist es gut, wenn die Stadt eingreifen kann. Was man auch sagen muss: Geldern ist in dieser Luxusposition, weil es der Stadt finanziell gut geht. Nur wenige Städte im Land könnten in der Form aktiv werden.

