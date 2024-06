Militär-Maschinen mit Raketen Darum flogen Apache-Kampfhubschrauber über dem Kreis Kleve

Menschen in der Region staunten nicht schlecht, als sie am Dienstag und am Mittwoch in den Himmel schauten. Über Sevelen und Wachtendonk flogen zu diesem Zeitpunkt sechs beziehungsweise fünf Kampfhubschrauber. Auf den Fotos, die in den sozialen Medien kursierten, war zu erkennen, dass die Hubschrauber mit Raketen bestückt waren. In den örtlichen Facebook-Gruppen wurde spekuliert, was es mit den Flügen auf sich hat. Manche vermuteten, dass die Nato-Übung „Tiger Meet 2024“ dahintersteckt. Bei diesem Manöver üben verschiedene Luftstreitkräfte der Nato-Mitgliedsstaaten. Dieses Jahr fand die Übung in Schleswig-Holstein statt.