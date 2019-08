Kultur und Radfahren : Kleinkunst macht großen Spaß

Gelderland Beim „Theater im Grünen“ starteten wieder zahlreiche Radfahrer zu versteckten Spielorten im Grenzgebiet zwischen Geldern, Straelen und Arcen. Sie ließen sich auch durch den Nieselregen das Vergnügen nicht vermiesen.

Familie Hille in Auwel-Holt am Loyweg hatte sich für die in Walbeck Gestarteten an der ersten Station sehr viel Mühe gegeben und bot neben Kaffee und Kaltgetränken auch Waffeln und Würstchen an. Hundefriseurin Rebecca Hille stand selbst am Garagenausschank. Leider musste wegen der Empfindlichkeit der elektronischen Geräte der erste Auftritt von „Knäcke“ (Markus Siebert) ausfallen. Die in anderen Regionen gestarteten Radler konnten dem skurrilen Zeitgenossen bei frechem Theater, feiner Komik und rasantem Slapstick zusehen. Sein Walk Act „Giovanni Gassenhauer“ mit Zauberei und viel Situationskomik sorgte für „Glucksmomente“, wie er sein Programm nennt.