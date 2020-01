Kultur für den Niederrhein : Hommage an den Niederrhein

Christian Behrens (r.) und seine musikalischen Mitstreiter Volker Streck, Volker Vienken sowie Wilfried Schönherr. Foto: Veranstalter

Issum/Straelen Christian Behrens und seine Mitstreiter kommen nach Straelen und Issum.

Neue Kleinkunst mit Witz und Weitblick kombiniert mit leckerem niederrheinischen Essen wird am Freitag, 6. März, im Hotel Straelener Hof in Straelen und am Samstag, 28. März, im Café Hygge in Issum aufgetischt.

In seiner Heimatstadt Moers kennt jeder Christian Behrens und die „Kleinen Welten“ — mit musikalischer Begleitung aus Geldern und Umgebung erobert er nun auch immer mehr das Gelderland. „Vom Glücklichsein am Niederrhein“heißt das Programm.

Fröhliche und romantische Melodien und aberwitzige Wortspiele, Poesie und fantastische Fotos aus tausendundeiner Fahrradtour übers flache Land – das präsentieren Christian Behrens (Texte, Bilder, Gesang), Volker Streck, Volker Vienken (beide Gitarre und Gesang) sowie Wilfried Schönherr (Keyboard). Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst in Issum hat Behrens, passend zum anstehenden Frühling, viele neue Texte und Lieder im Gepäck. Mit seinen Freunden präsentiert er auch Klassiker aus dem Bühnenprogramm der „Kleinen Welten“ in Moers. Die Gäste dürfen sich wieder auf eine humorvolle Liebeserklärung an den Niederrhein und seine Bewohner freuen.

Der Abend im Restaurant Straelener Hof in Straelen beginnt um 19 Uhr mit einem Niederrheinischen Essen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Eintrittskarten zum Preis von 24 Euro VVK / 26 Euro Abendkasse inklusiv dem genannten Essen können an den Vorverkaufsstellen Schreibwaren Op de Hit, Markt 1 in Straelen und im Straelener Hof erworben werden.

Beim Termin in Issum ist Einlass um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr mit einem herzhaften niederrheinischen Essen. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro (inklusive Essen) im Café Hygge oder unter Telefon 02835 9849712. Der Preis an der Abendkasse beträgt 26 Euro.