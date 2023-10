Gegen Sascha Grammel Straelenerin bei „Klein gegen Groß“ in der ARD dabei

Straelen · Die 11-jährige Charlotte ist am Samstag in der ARD-Sendung zu sehen. Dort tritt sie gegen den Puppenspieler Sascha Grammel an. Ihre Aufgabe. Plüschpuppen mit verbundenen Augen erkennen.

30.10.2023, 05:45 Uhr

Charlotte aus Straelen nimmt an der Fernsehsendung „Klein gegen Groß“ teil. Sie wird von Kai Pflaume (links) moderiert. Ihr „Gegner“ ist der Puppenspieler Sascha Grammel. Foto: NDR/Thorsten Jander/NDR/ Thorsten Jander

Von Monika Kriegel

„Sascha, zieh‘ dich warm an!“ Gemeint ist der Prominente Sascha Grammel, gegen den die Straelenerin Charlotte Klein im Duell der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ antreten wird. Mit einem kecken Video vom Niederrhein bewarb sich die Schülerin um die Teilnahme für ihre Lieblingssendung. „Wir haben immer überlegt, was sie Besonderes machen könnte, damit Charlotte einmal dabei sein kann“, erzählt Mutter Miriam. „Charlotte ist ja wirklich ein ,Hans-Dampf-in-allen Gassen‘. Sportlich, spielt aktiv Handball – bei der Trainerin!“ Und deutet auf sich. Ihre Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch. Charlotte ist sich heute schon sicher, was sie später einmal werden will: „Kinderärztin!“