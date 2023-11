Holger Czukay Preis 2023 Die Band Klee bekommt Kölner Popmusik-Preis

In der Urteilsbegründung heißt es: „Die Gruppe Klee ist konstant in ihrer Wandlungsfähigkeit. Von Pop über Electro, von Indie über Neo-Chanson haben Klee verschiedene Stile gespielt und auch geprägt.“ Weiter heißt es: Sten Servaes und Suzie Kerstgens verbinden ihre klaren und griffigen Arrangements mit pointierten Texten, die Zustände beschreiben, Zweifel zulassen, Kritik formulieren und Hoffnung spenden. „Mehr kann Pop nicht sein.“ Was die Band so besonders mache, sei ihre Ehrlichkeit und Eigenständigkeit. „Klee haben es geschafft, mit Haltung relevanten Pop zu spielen, der viele Menschen erreicht. Gleichzeitig sind sie zum Role Model für unabhängiges Musikschaffen geworden und nicht nur der Kölner Pop-Szene ein Vorbild. Dem späten Holger Czukay hätte dies sehr gefallen: Experiment und große Pop-Geste in einem.“